تأكد وفاة الممثل البريطاني جوليان ساندز بعد اختفائه لشهور في كاليفورنيا

تأكدت وفاة الممثل البريطاني المولد، جوليان ساندز، بعد خمسة أشهر من اختفائه أثناء خروجه لتسلق جبال مغطاة بالثلوج جنوب كاليفورنيا، وذلك عن عمر ناهز 65 عاماً.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو إن بقايا بشرية هي تقريباً هيكل عظمي اكتشفها متنزهون في 25 يونيو/حزيران في المنطقة المجاورة لتلك التي اختفى فيها ساندز خلص قاضي التحقيق في المقاطعة إلى ثبوت إيجابية أنها للممثل.

وقالت الإدارة في بيان إن طريقة وفاته ما زالت قيد التحقيق، وبانتظار المزيد من نتائج الفحوصات.