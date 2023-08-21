بعد اجتياح شمال المكسيك.. العاصفة "هيلاري" تصل كاليفورنيا‎

وصلت العاصفة المدارية هيلاري إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الأحد، مع تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية من فيضانات كارثية محتملة بعدما أغرقت شبه جزيرة "باخا كاليفورنيا" في المكسيك بأمطار غزيرة.

ولقي شخص حتفه في المكسيك وسط أنباء عن سيول في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا، حيث غمرت المياه بعض الطرق.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الأمطار الغزيرة وهي تنهمر على شوارع المدينة التي تحولت إلى أنهار.