اليمن.. اقتتال قبلي يودي بحياة أطفال في عمران

قتل 3 أطفال في اليمن، وأصيب 5 آخرون، الخميس، إثر اشتباكات قبلية اندلعت بين قبيلتين في محافظة عمران شمالي البلاد، على خلفية قضية ثأر قديمة.

وقالت مصادر يمنية إن "مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت بشكل مفاجئ بين قبيلتين في منطقة بني عرجلة بمديرية صوير شمالي محافظة عمران، بالتزامن مع انتهاء الدوام الدراسي وانصراف الطلاب من حرم المدرسة، ما أدى إلى وقوع ضحايا بينهم".

وأضافت المصادر أن "رصاص أسلحة المجاميع القبلية حصد أرواح 3 طلاب، جميعهم في المرحلة الابتدائية، وهم ولدان وفتاة، فيما أصيب 5 طلاب آخرين زملاء لهم في الفئة السنية نفسها، بجروح متفاوتة، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة، إذ نقلا إلى العناية المركزة وهم في حالة حرجة".

من جهتها، قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات: "مأساة جديدة في محافظة عمران، 3 أطفال قتلوا و5 آخرين جرحوا أمام مدرستهم برصاص اشتباكات قبلية تغذيها ميليشيا الحوثي وتغض الطرف عنها".

وأضافت الشبكة: "بينما كان يفترض أن يكون الأطفال على مقاعد الدراسة، وجدوا أنفسهم ضحايا لثقافة العنف والموت التي تزرعها الميليشيا في المناهج والمدارس والمجتمع".

ولفت البيان الحقوقي إلى أن "ما جرى يعد جريمة إنسانية، تظهر كيف جعلت ميليشيا الحوثي الأطفال وقودا لصراعاتها، لتستثمر في دمائهم ومعاناتهم من أجل تكريس سيطرتها عبر الفوضى والاقتتال الداخلي".

أخبار ذات علاقة عناصر الحوثي تعذب يمنياً حتى الموت في ذمار (فيديو)

يذكر أن محافظة عمران واحدة من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، وتقع بين محافظتي صنعاء شمالا وصعدة جنوبا، معقل الميليشيا الرئيس.