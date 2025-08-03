علقت سيارتها على القضبان.. إنقاذ مسنّة من حادث قطار مرعب

ذكرت الشرطة المحلية بألمانيا اليوم الأحد، أنه قد تم سحب سيارة تخص امرأة مسنة تبلغ من العمر 78 عامًا، من على قضبان السكك الحديدية، قبل ثوان من مرور قطار كان مسرعًا عبر معبر في وسط البلاد.

وعلقت المسنة فوق القضبان مساء أمس السبت في بلدة روتنشتاين بولاية تورينجيا، عندما بدأت حواجز المعبر في النزول، في إشارة إلى اقتراب قدوم قطار.

وقالت الشرطة، إن سائق شاحنة كانت مارة في المكان توقف لتقديم المساعدة. واستخدم الرجل، وهو من السكان المحليين، سيارته لسحب السيارة العالقة بعيدًا عن القضبان.

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وأفادت الشرطة في بيان لها بأنه: "بعد ثوان، اندفع القطار مسرعًا"، ووصفت المشهد بأنه كان أشبه بمشهد في فيلم حركة وإثارة (أكشن).

ولم تُصب المرأة بأذى، ولكن بدا عليها الاضطراب. وقالت السلطات إنها ستواجه اتهامات بتعريض حركة السكك الحديدية للخطر.