هالة صدقي توثق أول ظهور علني للمخرج عمر زهران (فيديو)

لفت المخرج المصري عمر زهران الأنظار في أول ظهور علني له عقب الإفراج عنه بعد نحو أربعة شهور، خلال مشاركته في احتفالية عيد ميلاد الإعلامية مفيدة شيحة، وسط حضور فني وإعلامي، وتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صور ومقاطع ظهوره بعد غياب طويل.

وأكدت مصادر إعلامية مصرية مُطلعة أن هذا الظهور الاجتماعي للمخرج عمر زهران بمثابة عودة إلى دائرة الضوء، بعد فترة من الابتعاد أعقبت الأزمة القضائية التي شغلت الأوساط الفنية والإعلامية في مصر أخيرًا.

أخبار ذات علاقة تفاصيل الإفراج عن عمر زهران بعد سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

ووثّقت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، لحظة حضور عمر زهران إلى المناسبة، فقد ظهر في المقطع وهو يُستقبل بحفاوة بالغة من قبل مفيدة شيحة، التي عبّرت عن امتنانها له، واصفة إياه بـ"مُعلمها الأول"، الذي تتلمذت على يديه في بداياتها الإعلامية.

وعلّقت هالة صدقي على الفيديو بقولها: "أول ظهور للمخرج عمر زهران وسط زملائه وتلاميذه الذين خرجوا على يده، هم مذيعات مصر، استقبال صادق وفرحة لا توصف، ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان".

أخبار ذات علاقة بعد حفظ التحقيقات في قضيته.. هالة صدقي تهنئ عمر زهران

وحسب وسائل إعلام مصرية، كان زهران قد غادر قسم شرطة الدقي في شهر مايو/أيار الماضي، بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفراج الشرطي عنه، وفقًا للوائح السجون المصرية، إذ أوضح محاميه، المستشار عصام البطاوي، أن موكله نال الإفراج بعد قضائه نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه.

كما يُذكر أن محكمة جُنح مستأنف الجيزة كانت قد عدّلت، في يناير الماضي، الحكم الصادر بحق عمر زهران في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، إذ خُفّف الحكم من عامين إلى عام واحد مع الشغل، مع إلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه، مع تأييد باقي مواد الحكم.