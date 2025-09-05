بعد بلوغه الـ91.. تجاهل تكريم عبد الرحمن أبو زهرة يُحدث ضجة في مصر

أحدث تجاهل تكريم الفنان المصري المخضرم عبد الرحمن أبو زهرة، ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر، لا سيما أنه بلغ من العمر 91 عامًا، سجل خلالها الكثير من المساهمات الفنية.

ووسط مطالبات بتكريمه، قبل أن يُدركه الموت، تساءل نشطاء عن سبب التجاهل المستمر للفنان أبو زهرة رغم وجود مهرجانات وفعاليات عديدة، كان آخرها "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي"، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الإثنين المقبل.

ولفتوا إلى وجود ظاهرة على الصعيد المجال الفني في مصر والعالم العربي، وهو عدم الانتباه أو الاهتمام بقيمة الرموز الفنية الإبداعية إلا بعد رحيلهم عن الحياة.

بدوره أعرب "أبو زهرة" عن امتنانه لمحبة الجمهور واهتمامهم به، مؤكدًا أن "تلك المشاعر تمثل بالنسبة له أسمى وأعظم تكريم في حياته، وعلى نحو يفوق كل الجوائز أو أشكال التكريم الرسمية".

وقال عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "مؤخرًا نادى الكثيرون بضرورة تكريمي ووصلتني الكثير من الرسائل، ولكنني أحب أن أنوّه إلى أنني وصلت لمرحلة من العمر والقناعة بأن كل أمور الدنيا زائلة".

وأكد أن "حب الناس بالنسبة لي، واهتمامهم بمعرفة أخباري دائمًا، أكبر وأهم تكريم لشخصي ولتاريخي الفني الطويل، بل وأهم من كل الجوائز والتكريمات، أشكركم من كل قلبي".

وسبق أن أعلن "أبو زهرة" عن إصابته بالاكتئاب وتفكيره بالاعتزال، مؤكداً أن "السبب وراء ذلك هو تجاهل المخرجين له سواء فيما يخص الدراما أو السينما".

ورغم مرور سنوات على ذلك، إلا أن "مشاعر الخذلان" التي استولت على الفنان بعد مسيرة كبرى تمتد لأكثر من 60 عاماً في السينما والمسرح والتلفزيون، لا تزال كما هي إن لم تكن قد تعمّقت.