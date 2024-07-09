الأردن.. تفاصيل "أغرب" مخالفة مرورية

تعرض مواطن أردني يسكن في منطقة "الخالدية" إلى مخالفة مرورية اعتبرها كثيرون الأغرب من نوعها.

وروى "طارق" أنه تلقى رسالة هاتفية في أثناء عمله الرسمي بإحدى المدارس تفيد بتعرضه لمخالفتي سير "قطع إشارة حمراء" و"عدم الامتثال لرجال الأمن" في محافظة "الزرقاء" رغم أنه لم يذهب إليها منذ وقت طويل.

وأكد "طارق" في تصريحات للإذاعة المحلية أن هذه أول مخالفة يتلقاها منذ 17 عامًا، مشيرًا إلى أنه راجع إدارة السير، وأخذ تفاصيل المخالفة التي تبلغ قيمتها 230 دينارا، وتبين أنها حُرِّرَت في أثناء دوامه الرسمي، ثم اعترض على المخالفة لدى المحكمة.

وأشار المواطن إلى أن رقيب السير لم يحضر في أول 6 جلسات من المحاكمة، وحضر في السابعة، وأكد أنه يتذكر بأنه خالف "طارق" والسيارة.

ولفت "طارق" إلى أن لديه تسجيلات من كاميرات المراقبة الخاصة بمدرسته تؤكد أنه كان في الدوام مع سيارته خلال وقت تسجيل المخالفة.

وتابع أن القاضي أخبره أن التحقق من الفيديو يحتاج إلى خبراء، وهذه الخطوة تكلفه 400 دينار حتى وإن ثبت أن المخالفة غير صحيحة، على حد قول المواطن.