العثور على جثث 3 شقيقات سودانيات في البحر المتوسط

توفيت 3 شقيقات سودانيات صغيرات اليوم الأحد بعد أن غمر الماء قاربا مطاطيا مكتظا، بسبب سوء الأحوال الجوية أثناء محاولته عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

والشقيقات الثلاث القادمات من السودان الذي تمزقه الحرب، وتتراوح أعمارهن بين 9 و17 عاما، هن أحدث الضحايا المعروفات لطريق الهجرة عبر البحر المتوسط، الذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص منذ أن بدأت المنظمة الدولية للهجرة إحصاء أعدادهم في عام 2014.

أخبار ذات علاقة مقتل طفلين بغرق سفينة مهاجرين في البحر المتوسط

وعثر متطوعون من المنظمة الألمانية "ريسكشيب" على جثث الشقيقات بعد إنقاذ نحو 65 شخصا من قارب غير صالح للإبحار في المياه الدولية شمال ليبيا، ليلة أول أمس الجمعة إلى صباح أمس السبت. وتم الإبلاغ عن فقدان شخص رابع في البحر.