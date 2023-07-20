تعاطف واسع بعد رحيل رجل الأعمال السعودي عبد الله العقيل

وتبادل المغردون العزاء برجل الخير العقيل، الذي كان كحمامة سلام يرفرف على قلب كل مسكين يلجأ إليه، فيقدم له يد العون دون تردد، بحسب ما وصفوه.

توفي العقيل خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس، في بلده الأحب المملكة العربية السعودية.

فاضت روح العقيل عن عمر يناهز 67 سنة، وأديت الصلاة عليه ظهر اليوم، ودفن جثمانه في مقبرة الشمال بالرياض.

وعن حياة العقيل، عُرف بأنه صديق المحتاجين والأيتام والمتعسرين، ولقب بصاحب الأيدي البيضاء لكثرة الخير الذي كان يقدمه من خلال مبادراته الخيرية.

يشار إلى أن العقيل من مؤسسي شركة جرير التي تدير 47 فرعا لبيع الكتب، وهو عضو فخري لنادي الفيصلي، كما أنه شغل منصب عضو في العديد من الشركات الاستثمارية والعقارية التابعة لجرير وشركة كايت العربية.

وحول مرضه، أصيب العقيل بمرض غير معروف، لكنه سافر إلى ألمانيا للعلاج منه، وصارع المرض لسنوات وبقي مرضه سرا عن وسائل الإعلام حتى بعد وفاته.