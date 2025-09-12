الداخلية السورية تعلن القبض على قاتل الطبيب "باسل زينو" في حلب

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب باشرت، عبر فرع البحث الجنائي، تحقيقًا فوريًا في حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها الدكتور باسل زينو أمام عيادته في حي الجميلية، والتي أسفرت عن وفاته.

وأوضح البابا أنه بعد التحري وجمع المعلومات، تبيّن أن مرتكب الجريمة هو المدعو (ن. ك)، وهو أحد أقارب الضحية، وذلك على خلفية خلاف عائلي يتعلق بالإرث.

وأضاف أنه بعد تحديد هوية الجاني، تم رصد مكان وجوده في ريف دمشق، حيث تمكن فرع البحث الجنائي هناك من إلقاء القبض عليه، تمهيدًا لنقله إلى محافظة حلب لاستكمال التحقيقات وإحالته إلى القضاء المختص.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب حرصها الكامل على متابعة القضية حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة.