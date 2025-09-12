logo
منوعات

الداخلية السورية تعلن القبض على قاتل الطبيب "باسل زينو" في حلب

الداخلية السورية تعلن القبض على قاتل الطبيب "باسل زينو" في حلب
دورية تتبع لقوات الامن في الحكومة السورية الجديدةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب باشرت، عبر فرع البحث الجنائي، تحقيقًا فوريًا في حادثة إطلاق النار التي راح ضحيتها الدكتور باسل زينو أمام عيادته في حي الجميلية، والتي أسفرت عن وفاته.

وأوضح البابا أنه بعد التحري وجمع المعلومات، تبيّن أن مرتكب الجريمة هو المدعو (ن. ك)، وهو أحد أقارب الضحية، وذلك على خلفية خلاف عائلي يتعلق بالإرث.

وأضاف أنه بعد تحديد هوية الجاني، تم رصد مكان وجوده في ريف دمشق، حيث تمكن فرع البحث الجنائي هناك من إلقاء القبض عليه، تمهيدًا لنقله إلى محافظة حلب لاستكمال التحقيقات وإحالته إلى القضاء المختص.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب حرصها الكامل على متابعة القضية حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية وتحقيق العدالة.

أخبار ذات علاقة

بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد"

اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة.. ماذا حدث بريف حلب الشرقي؟ (فيديو إرم)

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC