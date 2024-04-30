"1420".. فيلم سعودي جديد يتناول التحوُّلات الاجتماعية في المملكة

وفيلم "1420" لمؤلفه عادل سيف ومخرجته أروى سالم، من إنتاج مظلة ستوديو، وبطولة كل من: حنين خضري، وعادل سيف، وماسة حسين.

ويُعَدّ مهرجان أفلام السعودية إحدى الفعاليات السنوية التي تنظمها جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة السعودية.

يذكر أن أروى سالم مخرجة بدأت حياتها طبيبة أسنان، قبل أن تبدأ شغفها الحقيقي بصناعة الأفلام.

ومن خلال التركيز على الإخراج، قامت بصقل حِرفيتها واكتسبت خبرات كمساعدة مخرج في عروض شهيرة، مثل مسرحية كوكو شانيل، من بطولة شريهان، وإخراج هادي الباجوري.

كما أبدعت في الإخراج الإعلاني والأفلام الدعائية للعديد من العلامات التجارية الكبرى، وعززت مهاراتها في تصوير جوهر العلامة التجارية وتحقيق رؤيتها، بالإضافة لذلك، تعاونت في صنع وإخراج مقاطع فيديو موسيقية لعدد من الفنانين العرب.