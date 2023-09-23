انطلاق مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية في القاهرة

ويقيم المهرجان الذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب احتفالية كبيرة في 26 سبتمبر /أيلول بعنوان (دعوني أُناجي حبيبي) بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وترعى المهرجان وزارتي الثقافة والسياحة والآثار حيث يعد المهرجان من الفعاليات السنوية المميزة بمجال الحفاظ على التراث غير المدون الذي ينتقل من جيل إلى جيل عبر المنشدين والمرنمين وفرق الموسيقى الروحية.