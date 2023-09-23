انطلاق مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية في القاهرة
انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة الدورة السادسة عشرة لمهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية.
ويكرم المهرجان الذي يمتد حتى 28 سبتمبر/ أيلول القس الراحل ديزموند توتو من جنوب أفريقيا، والمستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتولين.
ومن بين المكرمين كذلك الراهب الأمريكي توماس ميرتون أوكسو، إضافة إلى متحف الذاكرة والتسامح بالمكسيك ودير سانت كاترين في سيناء.
ويقيم المهرجان الذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب احتفالية كبيرة في 26 سبتمبر /أيلول بعنوان (دعوني أُناجي حبيبي) بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وترعى المهرجان وزارتي الثقافة والسياحة والآثار حيث يعد المهرجان من الفعاليات السنوية المميزة بمجال الحفاظ على التراث غير المدون الذي ينتقل من جيل إلى جيل عبر المنشدين والمرنمين وفرق الموسيقى الروحية.