وفاة الفنان السعودي عبد العزيز الهزاع
توفي الفنان السعودي عبد العزيز الهزاع، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لنحو ستة عقود، كان فيها من أبرز الفنانين في المسرح، والإذاعة، والتلفزيون بالمملكة.
ونعى مدونون سعوديون، بينهم فنانون وإعلاميون ووسائل إعلام، الفنان الراحل الذي توفي عن عمر ناهز 86 عامًا.
وقدم الفنان الراحل عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية، بعضها بالأبيض والأسود، واشتهر عبر الإذاعة ببرنامج "يوميات أم حديجان".
وأعاد جمهور الراحل نشر مقاطع فيديو لأبرز البرامج التي قدمها في الماضي.
ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل، يوم غدٍ الثلاثاء، بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، والدفن في مقبرة النسيم في الرياض.
والراحل من مواليد عنيزة في القصيم، عام 1937، حيث بدأ حياته الفنية في الكويت منذ ستينيات القرن الماضي، ثم عاد إلى السعودية ليبدأ مسيرة حافلة بالأعمال الفنية.
واستقطبت موهبته في تقليد الأصوات، مستمعين كثر لبرامجه في الإذاعة، وبينها المسلسلات الإذاعية: "مسلسل فرج الله والزمان، ومسلسل مقالب من الحياة"، فيما قادته شهرة برنامج "يوميات أم حديجان" من الإذاعة إلى التلفزيون السعودي.