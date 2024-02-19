وفاة الفنان السعودي عبد العزيز الهزاع

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل، يوم غدٍ الثلاثاء، بعد صلاة العصر في مسجد الراجحي، والدفن في مقبرة النسيم في الرياض.

والراحل من مواليد عنيزة في القصيم، عام 1937، حيث بدأ حياته الفنية في الكويت منذ ستينيات القرن الماضي، ثم عاد إلى السعودية ليبدأ مسيرة حافلة بالأعمال الفنية.

واستقطبت موهبته في تقليد الأصوات، مستمعين كثر لبرامجه في الإذاعة، وبينها المسلسلات الإذاعية: "مسلسل فرج الله والزمان، ومسلسل مقالب من الحياة"، فيما قادته شهرة برنامج "يوميات أم حديجان" من الإذاعة إلى التلفزيون السعودي.