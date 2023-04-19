القضاء المغربي يبرّئ مشتبهًا بتهريبه المخدرات من جريمة قتل في فرنسا

وظل الأخير معتقلًا في المغرب منذ توقيفه في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، أواخر 2020، "للتحقيق معه في استعمال وثائق سفر مزورة، قبل أن يتبيّن أنه موضوع مذكرة توقيف دولية بسبب قضية قتل على صلة بتهريب المخدرات"، وفق أغناج.

وهو يشكّل هدفًا "ذا أولوية" لمكتب مكافحة تهريب المخدرات الفرنسي الذي يشتبه في كونه أحد أهم مورّدي "الحشيشة" من المغرب إلى فرنسا.

كما يشتبه بمسؤوليته عن جريمة قتل على صلة بتهريب المخدرات وقعت بباريس، العام 2007، راح ضحيتها فرنسي من أصل مغربي، وأدانته محكمة فرنسية غيابيًا بهذه القضية، في تموز/يوليو 2020، في السجن 21 عامًا، بعدما فرّ من فرنسا.