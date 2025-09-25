هشام عباس يوجه رسالة لشيرين عبد الوهاب.. ماذا قال؟ (فيديو)

أثار الفنان المصري هشام عباس تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات مؤثرة أدلى بها بشأن زميلته الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي غابت عن الساحة الغنائية في السنوات الأخيرة لأسباب نفسية وظروف شخصية متعددة.

وكشف هشام عباس في تصريحات إعلامية أنه لطالما راوده التفكير في التواصل مع شيرين، والجلوس معها لتبادل الحديث والمساندة، موضحًا أنه كان يعتزم إخبارها بأن مكانتها الفنية استثنائية، لا تتكرر إلا مرة كل مائة عام، مؤكدًا أن هذه القيمة لا تُمنح لأي فنان بسهولة، على حد تعبيره.

ووجّه هشام عباس رسالة مباشرة إلى شيرين بكلمات جاءت مشبعة بالدعم والإخلاص، بعيدًا عن المجاملة أو التصنع، قال فيها: "عندك ناس كتير بتحبك، ومن مثلك لا بد أن يستثمر في نفسه، ويكون حريصًا على نفسه في كل ما يفعله في حياته".

وختم حديثه برسالة مؤثرة قائلًا: "أتمنى يا شيري تفوقي وتعودي إلى جمهورك ونفسك، وتغلقي كل الأبواب السلبية"، في دعوة صادقة لعودة فنية طال انتظارها.

وقد لقيت تصريحات عباس صدى واسعًا لدى جمهور شيرين عبد الوهاب، الذين أعربوا عن امتنانهم لشفافية الفنان المصري ووقوفه بجانب زميلته في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدين تطلعهم لعودة فنية قوية تعيد لشيرين مكانتها التي لطالما حافظت عليها في وجدان الجمهور العربي.