اندلاع حريق ضخم في جامعة إيرانية (فيديو)

اندلع حريق ضخم في جامعة العلوم الطبية بمدينة "إيرانشهر" التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة "إيسنا".

وقالت الوكالة، إن "حريقاً اندلع في جامعة العلوم الطبية في مدينة "إيرانشهر"، حيث كانت بدايته في الطابق الثالث، وقد أدى هذا الحريق إلى خسائر مالية كبيرة.

ونجحت فرق الإطفاء بالسيطرة على الحريق بعد ساعات وجهود مضنية، فيما تسبب الحريق بتدمير المكتبة العامة التابعة لكلية الطب في الطابق الثالث بشكل كامل.

ومن جهة أخرى، نقلت الوكالة عن مسؤول في جامعة العلوم الطبية في مدينة "إيرانشهر" قوله: "تمت السيطرة على هذا الحريق الذي غطى الطابق الثالث بأكمله، من خلال تدخل رجال الإطفاء في الوقت المناسب ومنع انتشار الحريق إلى الطوابق الأخرى".