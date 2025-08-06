مصرع عاملين بحريق في مستودع خشب وسط إيران (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع حريق كبير في مستودع لتخزين الأخشاب على طريق مدينة ساوه – رباط كريم وسط إيران، أدى إلى وفاة اثنين من العمال.

وبحسب ما ذكرته وكالة "مهر"، فقد اندلع الحريق في تمام الساعة الرابعة صباحًا داخل المستودع الكائن في منطقة "الزاوية" الصناعية، حيث امتدت النيران بسرعة إلى أجزاء واسعة من المنشأة نتيجة طبيعة المواد القابلة للاشتعال.

وقال جلال ملكي رئيس منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في محافظة طهران، إن فرق الإطفاء هرعت من ثلاث بلدات مختلفة للسيطرة على الحريق، لكن ارتفاع ألسنة اللهب وصعوبة الوصول إلى موقع العمال داخل المستودع حال دون إنقاذ اثنين منهم، حيث فارقا الحياة بسبب شدة الحروق واستنشاق الدخان.

وأضاف أن جهود السيطرة على الحريق استمرت لعدة ساعات، وتم منع امتداد النيران إلى المستودعات المجاورة، فيما باشرت السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، مرجحاً أن يكون السبب خللاً في النظام الكهربائي أو الإهمال في تخزين المواد القابلة للاشتعال.

يذكر أن المستودع المحترق كان يحتوي على كميات كبيرة من الأخشاب ومنتجات الطلاء والمواد الكيماوية المستخدمة في صناعة الأثاث، ما فاقم سرعة انتشار النيران وارتفاع كثافة الدخان في المنطقة.



