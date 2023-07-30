فيضانات "دوكسوري" تجتاح شمال الصين.. والجنوب يستعد لعاصفة جديدة

شهدت الصين فيضانات في الشمال نتيجة إعصار دوكسوري الذي ضعفت قوته اليوم الأحد، مع توقع هطول أمطار قياسية في بكين.

ويعمل السكان في الجنوب على إزالة آثار الإعصار رغم اقتراب عاصفة أخرى قبالة الساحل.