بمشاركة 90 دولة.. انطلاق القمة الثقافية "أبوظبي 2024"

انطلقت في دولة الإمارات، اليوم الأحد، "القمة الثقافية - أبوظبي" في دورتها السادسة بمشاركة عشرات المتحدثين من قادة المؤسسات والشخصيات المؤثرة في مجالات الأدب والفن والإعلام والتكنولوجيا، من نحو 90 دولة.

ويتضمن برنامج القمة المنعقدة في منارة السعديات في أبوظبي، حتى الخامس من مارس/آذار، سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية والمحاضرات وورش العمل، إضافة إلى عدد من العروض الفنية والإبداعية.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك، إن "هذه القمة لا تركز على الكلام فقط، فنحن نؤمن هنا أن الأفعال أكثر تأثيرًا من الكلام".

وأضاف: "هي مساحة لمناقشة قضايانا، والبحث عن حلول ملموسة، ليس لمجتمعاتنا فحسب، إنما لمجتمعات العالم أجمع".

وتنعقد القمة تحت شعار (مسألة وقت)، حيث يناقش المجتمعون في الجلسات موضوعات تتناول كيفية تغير علاقة الإنسان بالوقت، ومدى تأثير هذا التغير على طريقة إنتاج الثقافة وتلقيها.