بمشاركة 90 دولة.. انطلاق القمة الثقافية "أبوظبي 2024"
انطلقت في دولة الإمارات، اليوم الأحد، "القمة الثقافية - أبوظبي" في دورتها السادسة بمشاركة عشرات المتحدثين من قادة المؤسسات والشخصيات المؤثرة في مجالات الأدب والفن والإعلام والتكنولوجيا، من نحو 90 دولة.
ويتضمن برنامج القمة المنعقدة في منارة السعديات في أبوظبي، حتى الخامس من مارس/آذار، سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية والمحاضرات وورش العمل، إضافة إلى عدد من العروض الفنية والإبداعية.
وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي محمد خليفة المبارك، إن "هذه القمة لا تركز على الكلام فقط، فنحن نؤمن هنا أن الأفعال أكثر تأثيرًا من الكلام".
وأضاف: "هي مساحة لمناقشة قضايانا، والبحث عن حلول ملموسة، ليس لمجتمعاتنا فحسب، إنما لمجتمعات العالم أجمع".
وتنعقد القمة تحت شعار (مسألة وقت)، حيث يناقش المجتمعون في الجلسات موضوعات تتناول كيفية تغير علاقة الإنسان بالوقت، ومدى تأثير هذا التغير على طريقة إنتاج الثقافة وتلقيها.
وقال الشاعر السوري أدونيس في كلمته، إن القمة "تتيح إعادة النظر جذريًا وعلى نحو شامل، في المفهومات السائدة عن الزمن إبداعًا وحضارة".
وأضاف أنه "مهما تغيرت الأزمة أو تعددت، يبقى زمنان رئيسان، زمن الذات، وزمن الآخر".
وشمل برنامج اليوم الأول حوارًا مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي أدارته الإعلامية المصرية منى الشاذلي، ولقاءً مع الكاتب والشاعر النيجيري وولي سوينكا الفائز بجائزة نوبل في الآداب للعام 1986.
كما شمل البرنامج ندوة بعنوان (دور الكاتب في مقاربة الوقت وقدرة التذكر) تحدث فيها الروائي البريطاني من أصل سوداني جمال محجوب، والشاعرة الأمريكية من أصل فلسطيني ناتالي حنظل، والكاتب الكونغولي آلان مابانكو.
ومن بين المشاركين في الجلسات التالية وزراء ثقافة: إسبانيا، وكرواتيا، وكوبا، وباراغواي، والمغرب، والإمارات، ورئيسة مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة كريستين دانيلسن، ومديرة المتاحف والمعارض في معهد العالم العربي في باريس ناتالي بونديل، بحسب وكالة "رويترز".