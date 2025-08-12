وسط إشادة جماهيرية.. فيلم "اغتراب" التونسي يفتتح عرضه العالمي الأول

شهد الفيلم التونسي "اغتراب"، للمخرج مهدي هميلي، عرضه العالمي الأول بنجاح، ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي في سويسرا، وذلك ضمن قسم "فيوري كونكورسو" المخصص للأعمال الجريئة والمبتكرة.

وحضر العرض فريق العمل، وعلى رأسهم المخرج مهدي هميلي، إلى جانب أبطال الفيلم غانم زرلي، مرام بن عزيزة، سليم بكار، إلياس بلقاسم، مراد غرسلي، ومدير التصوير فاروق العريض.

وبعد العرض، أقيمت ندوة نقاشية شارك فيها الحضور والمشاركون. وقد شهدت لحظة مؤثرة تمثلت في رفع علمَي تونس وفلسطين تعبيرًا عن التضامن مع القضايا الإنسانية، في انسجام مع الرسالة الاجتماعية التي يحملها الفيلم.

وتدور أحداث اغتراب حول محمد، عامل في مصنع صلب، ينطلق في رحلة للثأر وكشف الحقيقة بعد مقتل زميله في حادث مأساوي، حيث تستقر قطعة من المعدن في رأسه وتبدأ بالصدأ، ما يعكس الصراع الداخلي والنفسي الذي يعيشه.

ويمثل الفيلم التعاون الثاني بين هميلي ومهرجان لوكارنو، بعد مشاركته السابقة بفيلمه أطياف عام 2021. وحصل اغتراب على دعم من عدد كبير من الجهات العربية والدولية، أبرزها مؤسسة الدوحة للأفلام، صندوق البحر الأحمر، المركز الوطني للسينما والصورة في تونس وفرنسا، إضافة إلى مهرجان الجونة ومهرجان كان.

يذكر أن الفيلم من إنتاج تونسي-فرنسي-لوكسمبورغي مشترك، شارك فيه نخبة من نجوم السينما التونسية، منهم غانم زرلي، ومرام بن عزيزة، وسليم بكار.