بتهمة الاعتداء الجنسي.. دعوى بقيمة 260 مليون دولار ضد تايلر بيري

كشف ديريك ديكسون، الممثل السابق في مسلسلي The Oval وRuthless، عن تفاصيل دعواه القضائية ضد المخرج تايلر بيري، البالغة قيمتها 260 مليون دولار، متهمًا إياه بالتحرش والاعتداء الجنسي.

وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ رفع الدعوى في يونيو، قال ديكسون لشبكة ABC News يوم الثلاثاء 9 سبتمبر: "جزء من هذا المبلغ يتعلق بفقدان وظيفتي ودخلي وخسارة برنامج، والجزء الآخر رادع لكيفية إيقاف ملياردير لا يتردد في فعل ذلك".

وأضاف: "أحاول فقط التفكير فيما كان بإمكاني فعله بشكل أفضل، والتعامل مع الموقف بطريقة تحفظ كرامتي".

ووفق الدعوى، التقى ديكسون، الذي عمل مع بيري بين عامي 2021 و2025، المخرج لأول مرة في 2019، ويدعي تعرضه لسلوك غير لائق خلال عمله معه. ويطالب ديكسون بمحاكمة أمام هيئة محلفين.

من جهته، نفى محامي بيري وممثل شركة TPS Production Services الاتهامات، واصفًا إياها بأنها "تدبير عملية احتيال"، مؤكدًا أنهم واثقون من فشل هذه الدعوى القضائية.

وقال ديكسون في مقابلة سابقة مع "هوليوود ريبورتر": "هدفي هو ضمان ألا يضطر الجيل القادم من الممثلين والمبدعين للاختيار بين أحلامهم وكرامتهم. كل شخص يستحق العمل دون أن يتعرض للاعتداء من مديره".