مبابي يفجر المفاجأة ويكشف مرشحه في الانتخابات الفرنسية (فيديو)
أحدث نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وقائده كيليان مبابي مفاجأة حين تحدث عن الانتخابات التشريعية المرتقبة في بلاده، قبل ساعات من لقاء منتخبي فرنسا والنمسا ضمن منافسات أمم أوروبا.
وأكد مبابي بوضوح خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأحد، موقفه من الانتخابات التي وصفها بـ "المفصلية" المقبلة في البلاد، قائلاً إنه "ضد التطرف والأفكار المسببة للانقسام".
وتبدأ فرنسا رسميا، اليوم الإثنين، حملتها للانتخابات التشريعية المبكرة بعد استكمال القوائم النهائية للمرشحين التي توصلت إليها الأحزاب وتحالفات تم تشكيلها على عجل.
ولم يُبد نجم الكرة الفرنسية الذي انتقل مؤخراً إلى ريال مدريد الإسباني تأييده صراحة لطرف ضد آخر قبل الانتخابات التي ستجري الجولة الأولى منها في 30 يونيو الحالي، على أن تقام الجولة الثانية في 7 يوليو، لكن كلامه فُهم على أنه ضد "أحزاب أقصى اليمين".
وقال مبابي في مؤتمر صحفي عقده في دوسلدورف حيث تلعب فرنسا، اليوم الإثنين، مع النمسا مباراتها الافتتاحية في كأس أوروبا: "أعتقد أنها لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا، نحن في وضع غير مسبوق".
وأضاف مبابي (25 عاما) أنّ" كأس أوروبا مهمة للغاية في مسيرتنا، لكننا مواطنون أولاً وقبل كل شيء ولا أعتقد أنه يمكننا الانفصال عن العالم من حولنا.. اليوم، يمكننا جميعاً رؤية المتطرفين قريبين جدا من الفوز بالسلطة ولدينا الفرصة لاختيار مستقبل بلادنا".
ودعا نجم المنتخب الفرنسي جميع الشباب إلى الخروج والتصويت، "ليكونوا مدركين حقًّا لأهمية الوضع"، وفق تعبيره، قائلا إن "البلاد تحتاج إلى التماهي مع قيم التنوع والتسامح"، فيما بدا أنّه انخراط من مبابي في الحملة الانتخابية والتحذير من صعود اليمين المتطرف.
وأعرب مبابي عن أمله في أن يتخذ الفرنسيون "القرار الصحيح"، وفق تعبيره.