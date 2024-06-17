مبابي يفجر المفاجأة ويكشف مرشحه في الانتخابات الفرنسية (فيديو)

أحدث نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم وقائده كيليان مبابي مفاجأة حين تحدث عن الانتخابات التشريعية المرتقبة في بلاده، قبل ساعات من لقاء منتخبي فرنسا والنمسا ضمن منافسات أمم أوروبا.

وأكد مبابي بوضوح خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأحد، موقفه من الانتخابات التي وصفها بـ "المفصلية" المقبلة في البلاد، قائلاً إنه "ضد التطرف والأفكار المسببة للانقسام".

وتبدأ فرنسا رسميا، اليوم الإثنين، حملتها للانتخابات التشريعية المبكرة بعد استكمال القوائم النهائية للمرشحين التي توصلت إليها الأحزاب وتحالفات تم تشكيلها على عجل.

ولم يُبد نجم الكرة الفرنسية الذي انتقل مؤخراً إلى ريال مدريد الإسباني تأييده صراحة لطرف ضد آخر قبل الانتخابات التي ستجري الجولة الأولى منها في 30 يونيو الحالي، على أن تقام الجولة الثانية في 7 يوليو، لكن كلامه فُهم على أنه ضد "أحزاب أقصى اليمين".