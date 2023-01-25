"اعتناق ظلِّك" يقودك للمزيد من الثقة والكمال

تطوير الوعي الذاتي

تشير عالمة الأنثروبولوجيا البريطانية كارولين همفري في مقال بحثي إلى أنّ المقاربات الحالية القائمة على الروحانية تتحدث إلينا بشكل حصري تقريبًا عن التنوير. وعن هذه الحاجة المتأصلة لإيجاد نورنا الداخلي. ومع ذلك لا يمكن لأحد أن يحقق تنميته البشرية، أي هذا التنوير دون العمل على الأجزاء المظلمة في ذاته.

في تخصص علم النفس العابر للذات، على سبيل المثال، يتم حاليًا تناول هذه الحاجة. لذلك إذا كنت ترغب في اعتناق ظلك واستيعابه فإنّ إحدى طرق القيام بذلك هي إيقاظ وعيك الذاتي. أي عليك أن تتواصل مع ما أنت عليه، مع ما تشعر به، مع كل فكرة تطرأ في ذهنك، مع كل إحساس وإدراك.

أن تكون مدركًا لذاتك يعني أن تكون لديك القدرة على النظر في مرآتك الداخلية لمعرفة ما يجري. عندها فقط ستكتسب معرفة الذات لمواجهة كل التحديات التي تلقيها عليك الحياة.

صنّف انفعالاتك

إنّ اعتناق الظل يعني التواصل مع ما هو جوهري وخفي، والذي مع ذلك هو الذي يتحكم بشروطه تمامًا في ما يشعر به المرء، وما يفعله وما يقرره.

من الضروري أن تتواصل مع هذه المشاعر الكامنة التي تهيمن على جوهر جهازك النفسي وتسبب لك القلق، وتعيق حريتك ورفاهك.

كما قال كارل يونغ: "لا يتم اكتساب الوعي دون ألم"، وهذا ينطوي على إيقاظ ما نشعر به. للقيام بذلك ستساعدك الإستراتيجية التالية:

• اسأل نفسك ماذا تشعر في الوقت الحاضر، دع مشاعرك تطفو على السطح دون الحكم عليها. امنحها مساحة.

• قم بتسمية كل انفعال، أي صنّف انفعالاتك لمنحها الرؤية الواضحة والحضور.

• هذه هي الحالات التي أخفيتَها والتي بمجرد خروجها من الظلام تحتاج منك إلى إجابة. ما الذي يمكنك فِعله لتخفيف هذا الإحباط؟ ما التغيير الذي يجب عليك إجراؤه للتوقف عن الشعور بالحزن أو اليأس أو الغضب؟ فكّر في الأمر.

بمجرد تحكمك في عالمك الانفعالي سيبدو العالم أقل فوضوية وأقل غموضًا وإرباكًا. سوف تثق بنفسك أكثر للتعامل مع حالات عدم اليقين.

يقول كارل يونغ إن "الشيء الأكثر رعبًا هو قبولك لنفسك تمامًا".