اكتشاف مبهر على سطح القمر.. كهف قد يصلح لإيواء رواد الفضاء مستقبلا

أكد علماء فضاء وجود كهف على سطح القمر، مشتبهين بوجود مئات الكهوف الأخرى التي من الممكن أن تؤوي رواد الفضاء في المستقبل.

ووفقا للعلماء، فإن الكهف ليس بعيدا عن المكان الذي هبط فيه نيل أرمسترونغ وباز ألدرين قبل 55 عاما.

وأفاد فريق علماء بقيادة إيطاليا أن هناك أدلة على وجود كهف كبير يمكن الوصول إليه من أعمق حفرة معروفة على سطح القمر، يقع عند بحر الهدوء على بعد 250 ميلا "400 كلم" فقط من موقع هبوط أبولو 11.

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وظهرت الحفرة، مثل أكثر من 200 حفرة أخرى تم اكتشافها هناك، نتيجة لانهيار أنبوب حمم بركانية.

قام باحثون بتحليل قياسات الرادار التي أجرتها مركبة استطلاع قمرية تابعة لناسا، وقارنوا النتائج مع أنابيب الحمم البركانية على الأرض، ظهرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة "ناتشير أسترونومي".