عجز ترامب عن نطق "أسيتامينوفين" يشعل مواقع التواصل (فيديو)

واجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صعوبة في نطق كلمة "أسيتامينوفين"، وهو دواء يُعرف باسم تايلينول، عندما أعلن عن وجود صلة غير مؤكدة بين الدواء والتوحد؛ ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل.

وفي حديثه في البيت الأبيض يوم الاثنين، ادّعى الرئيس ووزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت إف كينيدي الابن، دون دليل، وجود صلة بين تايلينول والتوحد.

وبينما كان ترامب ينصح الحوامل الأمريكيات بالحد من تناول مسكن الألم، أخطأ في نطق اسم الدواء.

"بمفعول فوري، ستُخطر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأطباء بأن استخدام الأسيتا.. حسناً، لنرَ كيف سنقول ذلك،" توقف ترامب. ثم تابع الرئيس وهو يُحلل الكلمة مقطعاً، مقطعاً: "أسيتام - إينوفين. أسيتامينوفين. هل هذا مُناسب؟ وهو المعروف باسم تايلينول".

وحذّر ترامب من أن تناول الدواء أثناء الحمل "يمكن أن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتوحد"، وسخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من نطق الرئيس الخاطئ.

ورصدت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تعليقات ساخرة على منصات التواصل، إذ كتب أحدهم على منصة "إكس": "إذا لم تتمكن من نطق كلمة أسيتامينوفين، فربما لا ينبغي لك تقديم المشورة الطبية المتعلقة بالأسيتامينوفين".

فيما ذهب آخر إلى القول: "إن تلعثم دونالد ترامب في كلمة أسيتامينوفين هو كل ما تحتاجون لمعرفته عن كفاءته الطبية. لا تثقوا بهذه الإدارة فيما يخص صحتكم".

"أنا لست طبيباً أو عالماً، ولكنني متأكد تماماً من أن أخذ المشورة الطبية من (...) لا يستطيع حتى نطق كلمة أسيتامينوفين، هي فكرة سيئة"، كما علق أحدهم.

وأصدر ترامب ووزير الصحة والخدمات الإنسانية هذه التوصيات على الرغم من عقود من الأبحاث التي لم تظهر أي صلة مباشرة بين مرض التوحد والأسيتامينوفين.

وقال كينيدي إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "تستجيب للدراسات السريرية والمخبرية التي تشير إلى وجود ارتباط محتمل بين استخدام الأسيتامينوفين أثناء الحمل والنتائج السلبية على النمو العصبي"، بما في ذلك التوحد. وأشار إلى أن إدارته قامت أيضًا بتقييم "دراسات معاكسة" لا تُظهر أي صلة.

وقال ترامب: "على جميع النساء الحوامل استشارة أطبائهن لمزيد من المعلومات حول الحد من استخدام هذا الدواء أثناء الحمل"، مؤكداً: "لا تتناولنه. لا ضرر من عدم تناوله".

وسارع الخبراء إلى إبداء اعتراضهم على إعلان ترامب وكينيدي، ففي بيان عقب هذه التصريحات، حذر الدكتور ستيفن جيه. فليشمان، رئيس الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، من أن هذا الدواء "أحد الخيارات القليلة" المتاحة للمرضى الحوامل لعلاج الألم والحمى، وكلاهما قد يكون ضاراً إذا ترك دون علاج .