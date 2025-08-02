وفاة طيّار روسي أثناء تجربة طائرته المصنّعة منزليًا (فيديو)

لقي طيّار روسي هاوٍ مصرعه أثناء محاولته الإقلاع بطائرة هليكوبتر، بعد أن انفصلت شفرات الدوّار الرئيسي وأصابته إصابة قاتلة في الرأس، وفقًا لما نقلته شبكة CNN عن مكتب المدعي العام للنقل في منطقة فولغا.

وكان الطيار فلاديمير ترابيزنيكوف (88 عامًا)، يُجري تجربة للطائرة في قرية زالازنا بمنطقة كيروف، عندما وقع الحادث أثناء دوران المحرك على الأرض.

ومع ازدياد قوته، انفصلت الشفرات عن الدوّار، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة في الرأس.

ونُقل ترابيزنيكوف إلى مستشفى مقاطعة أوموتنينسكي، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وذكرت التقارير أن الطائرة لم تكن مسجلة، وكانت هذه الطائرة الخامسة التي يصنعها بنفسه، بعد مسيرة سابقة كسائق شاحنة لنقل الأخشاب.

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وأظهر مقطع فيديو للحظة الحادث، نُشر على مواقع التواصل، فلاديمير ترابيزنيكوف جالسًا في طائرته بينما كانت شفرات المروحة تدور قبيل محاولة الإقلاع.

وخلال دوران الشفرات على الأرض، تطايرت إحداها فجأة واصطدمت برأسه، ما أدى إلى إصابة قاتلة وانهيار الهيكل، بحسب ما نقلته صحيفة "روسيسكايا غازيتا".