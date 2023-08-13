رغم مرضه.. ثمانيني يحقق حلمه ببلوغ الفضاء

ووثقت الكاميرات، في بث مباشر عبر صفحات الشركة، اللحظات الحماسية الأولى عند بدء العد التنازلي لانطلاق الرحلة.

وحرصت الشركة على وجود العنصر النسائي في رحلتها، فقد شاركت كيلي لاتيمر في قيادة السفينة لتكون أول امرأة تقود إلى الفضاء.

وبينت أن جون جودوين ثاني شخص يحقق حلمه بالسفر إلى الفضاء بعمر الثمانين رغم مصاب بمتلازمة باركسون، بالإضافة إلى امرأة أربعينية تدعى كيشا شاف وابنتها أنستاتيا ليكونا أول أم وابنتها يسافران إلى الفضاء معا.

وجاءت الرحلة تحقيقا لوعد مؤسس الشركة الملياردير البريطاني ريتشاد برانسون، قبل عقدين من الزمن لجلب السياح إلى الفضاء وتجربة انعدام الوزن فيه.

وجون جودوين لاعب أولمبي شارك في التجذيف بألعاب ميونيخ الصيفية عام 1972، وتم تشخيص حالته المريضة عام 2014.

ويسعى جون جودوين إلى زيادة الوعي حول مرضه، متأملا أن تسهم رحلته إلى الفضاء بتسليط الضوء على هذا المرض وإيجاد علاج له.

وذكر جون أن رحلته إلى الفضاء كانت حلما وتحقق بأعجوبة لدرجة أنه لا يصدق فعلها، وأنها أكثر أيام حياته حماسية وإثارة.