الجزائر تفتتح "رسميا" ثالث أكبر مسجد في العالم (صور)

وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، تعذّر على تبون افتتاح المسجد بسبب إصابته بـ"كوفيد-19"، فناب عنه رئيس الوزراء آنذاك عبد العزيز جرّاد، لافتتاح قاعة الصلاة فقط، التي يمكن أن تستقبل 120 ألف مصلّ، ويكسوها سجاد باللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري.