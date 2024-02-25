الجزائر تفتتح "رسميا" ثالث أكبر مسجد في العالم (صور)
افتتح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، جامع الجزائر بشكل "رسمي"، وهو ثالث أكبر مسجد في العالم والأكبر في أفريقيا.
وأظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي وصول الرئيس تبون إلى الجامع، الذي يقع في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر؛ من أجل الإشراف على افتتاح المسجد كاملًا.
وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، تعذّر على تبون افتتاح المسجد بسبب إصابته بـ"كوفيد-19"، فناب عنه رئيس الوزراء آنذاك عبد العزيز جرّاد، لافتتاح قاعة الصلاة فقط، التي يمكن أن تستقبل 120 ألف مصلّ، ويكسوها سجاد باللون الأزرق الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري.
ويضم جامع الجزائر، بالإضافة إلى قاعة الصلاة، 12 مبنى يشمل مكتبة تتضمن مليون كتاب، وقاعة محاضرات، ومتحفًا للفن والتاريخ الإسلامي، ومدرسة عليا للعلوم الإسلامية لطلاب الدكتوراه.
أمّا مئذنته التي يمكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة الجزائرية، وحتى من المدن المجاورة، فهي الأعلى في العالم؛ إذ يبلغ ارتفاعها 267 مترًا، أي 43 طابقًا.