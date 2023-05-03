أطعمة تقاوم الشيخوخة.. فما هي؟

وبين الدكتور موسلي، وهو خبير تغذية لإنقاص الوزن ومذيع وممثل اشتهر منذ فترة طويلة بنصائحه حول النظم الغذائية، أن إضافة أطعمة معينة إلى النظام الغذائي يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا في إبطاء عملية الشيخوخة.

وبعد تصوير مسلسل وثائقي للدكتور يستكشف عملية الشيخوخة وكيف يلعب الطعام دورا حيويا، وفقًا لتقرير نشرته "كوفنتري تلغراف".