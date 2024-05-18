"البطة البكينية".. بوتين يكشف عن طبقه الصيني المفضل
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع طلاب ومعلمي جامعة هاربن للفنون التطبيقية، عن طبقه المفضل من المطبخ الصيني.
وردّ بوتين على سؤال أحد طلاب الجامعة بشأن طبقه المفضل من المطبخ الصيني، قائلا: "الجميع يعرف البطة البكينية، في روسيا بالتأكيد الجميع يعرفونها"، وفق وكالة "تاس".
وأضاف: "بالأمس قدم لي صديقي الرئيس الصيني بطة بكينية، لأكون صادقا، كانت هناك قطعتان، قلت لنفسي سآكل قطعة واحدة فقط، لكنني لم أستطع المقاومة وأكلت الثانية، كانت لذيذة جدا".
وأدى فلاديمير بوتين زيارة دولة إلى الصين استمرت يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.