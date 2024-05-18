"البطة البكينية".. بوتين يكشف عن طبقه الصيني المفضل

وأضاف: "بالأمس قدم لي صديقي الرئيس الصيني بطة بكينية، لأكون صادقا، كانت هناك قطعتان، قلت لنفسي سآكل قطعة واحدة فقط، لكنني لم أستطع المقاومة وأكلت الثانية، كانت لذيذة جدا".

وأدى فلاديمير بوتين زيارة دولة إلى الصين استمرت يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.