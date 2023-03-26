"نيكسون في الصين".. عمل أمريكي يستحضر الحرب الباردة بباريس‎‎

رغم قصتها المتمحورة على أحد فصول الحرب الباردة قبل نصف قرن، يعبر عمل "نيكسون إن تشاينا" (نيكسون في الصين) الأوبرالي الذي انطلق عرضه في باريس السبت، بصورة لافتة عن الوضع الحالي في العالم، في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين.

هذا العمل الذي ابتُكر سنة 1987، بعد خمسة عشر عاما من زيارة تاريخية أجراها الرئيس الأميركي إلى الصين، أثار الجدل في بداياته، قبل أن يصبح من كلاسيكيات الأوبرا في الولايات المتحدة. وبعد ستة وثلاثين عاماً، يُعرض العمل في ما لا يقل عن خمس دور أوبرا في أوروبا.