نوبات هلع وانهيارات.. ريهام عبدالغفور تكشف أزماتها النفسية (فيديو)

كشفت الممثلة المصرية ريهام عبدالغفور أسرار وتفاصيل من أزماتها النفسية التي ألمت بها خلال الفترة الأخيرة، وأدت بها للدخول في نوبات هلع وانهيارات عصبية.

وذكرت ريهام عبدالغفور، خلال حديثها مع الممثلة والإعلامية إسعاد يونس، أنها تعرضت خلال الفترة الأخيرة للتنمر بسبب مرض جلدي تعاني منه يؤدي لتكسر البشرة سريعاً.

وتحدثت ريهام إن الحديث عن تقدمها في العمر وتغير شكلها المقترن بالحديث عن ملامحها المتأثرة بمرضها أثر في نفسيتها جداً، وأكدت أنها لن تلجأ لعمليات التجميل لأنها "جبانة"، على حد تعبيرها.

وأوضحت أنها عملت "بوتكس" في عيونها من أجل تغطية التأثيرات التي تطرأ على جلدها بسبب كثرة التنمر عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تأثرت نفسيتها بذلك، مؤكدة أنها لم تكن ملتفتة لتلك الحالة لولا حديث المتنمرين.

وأشارت ريهام إلى أنها تعرضت كذلك إلى التنمر بسبب شكلها عندما كانت نحيفة وهو ما اضطرها إلى الاهتمام بمظهرها وأن تزيد من وزنها لتبدو بمظهر أكثر تناسقاً.

وقالت ريهام: "عندي رينكلز بيخليني أكبر من سني، أنا طبيعتي كده. زي ما ناس مثلًا يبقى عندهم 20 سنة وشعرهم أبيض، هي في ناس طبيعتها حظي كده بقى أن جلدي للأسف بيتكسر بسهولة".

وأضافت: "فجأة لقيت حملة فظيعة، بيردوا على بعض، دي بقى شكلها بقى عندها 60 سنة في حد يرد عليها يقول لا يا شيخة حرام عليكي تحسي أن هو هيدافع عنها، لأ قصدك 70 فبيعلوا على بعض".

وتابعت: "أبقى بكدب لو قلت أنها ما أثرتش بأي شكل، أكيد برضه ده كلام بيضايق، أنا مش مهتمة بالشكل بس لما حد يقعد يقول لك كبرت ابتديت أركز أكتر في الرينكلز يعني اللي هو أشوف إيه ده حصل امتى الكلام ده اللي هو ابتديت انتبه للموضوع، وفي حد قال دي عملت تجميل وفشلت".

وعن أزمتها النفسية بسبب والدها الراحل، قالت: "وفاة أبويا عملت لي حاجة نفسية غريبة جدًا، كان بيجي لي نوبات هلع (Panic Attacks) وانهيارات، وكنت متأكدة إني هفشل ومش هعرف أمثل تاني خالص".