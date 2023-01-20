طالب روسي يحضر قنبلة إلى مدرسته في مدينة تومسك

فوجئت إدارة مدرسة روسية، أمس الخميس، بإدخال طالب قنبلة يدوية إلى الصف، ما استدعى تدخل الأمن، وفقاً لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأبلغت إدارة المدرسة الكائنة في مدينة تومسك الروسية السلطات الأمنية، وأجلت 1030 شخصاً منهم 970 طالبا.

ووفقاً للصحيفة الروسية، فإن الطالب أحضر القنبلة للمدرسة بغرض المشاركة في درس حول "أساسيات سلامة الحياة".

وقال طالب في الصف التاسع إن زميله اشترى القنبلة اليدوية عبر الإنترنت في بداية العام "كتذكار".

وأوضح أن القنبلة وصلت إلى زميله مفككة، لذا أحضرها إلى الصف حتى "يساعده المعلم في تجميعها".