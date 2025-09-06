رحيل المغني مارك فولمان عن 78 عاما بعد صراع مع الخرف

توفي مارك فولمان، المؤسس المشارك لفرقة الروك الأمريكية "ذا ترتلز"، عن عمر 78 عامًا، وفقًا لما أعلنت الفرقة.

واشتهر فولمان بأغنية "هابي توغيذر" التي حققت نجاحًا كبيرًا في الستينيات.

وأكد وكيله أن وفاته حدثت يوم الجمعة في ناشفيل، بعد معاناة قصيرة ومفاجئة مع المرض.

وكان فولمان قد أعلن في عام 2023 إصابته بالخرف المصحوب بأجسام لوي، وهو أحد أكثر أنواع الخرف شيوعاً بعد الزهايمر.

ووفق هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فإن هذا النوع من الخرف يتطور ببطء، ويزداد سوءاً مع مرور الوقت، ويصيب بشكل نادر من هم دون سن 65.

عند إعلانه عن التشخيص، صرّح فولمان لمجلة "بيبول": "أدركت أن هذه ستكون مرحلة جديدة كلياً في حياتي. وقررت أن أبذل أقصى ما لدي، أياً كان ما سيحدث".

وقال مارك إنه رغم التحديات العالمية وتأثيراتها على الجميع، فقد كان من الرائع أن يتجاوز تجربة صعبة.

وأضاف: "أصدقائي حولي، وما زلت موجودًا... أريد من الناس أن يبقوا على تواصل معي".

وعلى الرغم من تشخيص إصابته بالخرف، واصل مارك العزف والمشاركة في جولات "هابي توغيذر" السنوية لعدة سنوات.

وبقي العضو الأصلي الوحيد من فرقة "ذا ترتلز" الذي يستمر في الأداء، بعد أن تقاعد زميله هوارد كايلان عام 2018 لأسباب صحية.

وُلد مارك فولمان في 19 أبريل 1947، والتقى هوارد كايلان في المرحلة الثانوية، حيث شكّلا معًا نواة فرقة "ذا ترتلز".

وبدأت مسيرتهما بالنجاح عام 1965 مع نسخة من أغنية "It Ain’t Me Babe" لبويس ديلان.

ثم حققت الفرقة شهرة عالمية بأغنيتها الأشهر "Happy Together" عام 1967، التي تصدرت قائمة "بيلبورد هوت 100" لثلاثة أسابيع، وبلغت المراتب العشر الأولى في عدد من الدول، كما حلت في المركز الـ12 بالمملكة المتحدة.