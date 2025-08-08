تواصل الحملة الأمنية ضد "البلوغرز" في مصر

تُواصل الأجهزة الأمنية المصرية حملاتها ضد بعض صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشرهم مقاطع اعتبرتها السلطات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على صانع المحتوى محمود أوتاكا، طليق البلوغر هدير عبد الرازق، في مدينة الشروق بالقاهرة، بعد ورود عدة بلاغات ضده لنشره مقاطع تتضمن ألفاظًا ومشاهد اعتبرتها البلاغات خادشة للحياء وتمثل خروجا سافراً على القيم المجتمعية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدري الحشيش والكوكايين، حيث أقرّ بحيازتهما بقصد الاتجار، إضافة إلى إقراره باستخدام المقاطع المثيرة للجدل لزيادة المشاهدات على صفحاته وتحقيق أرباح مالية.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوغر المعروفة باسم "بوبا اللدغة"، عقب ورود بلاغات تتهمها بنشر محتوى مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ألفاظًا وتصرفات تتنافى مع قيم المجتمع وتشكل مخالفة للآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام هذه المنصات.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في بيانها استمرار جهودها في مواجهة المحتوى الذي تصفه بـ "المسيء"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار الحفاظ على القيم والأعراف المجتمعية.