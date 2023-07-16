طولها يزيد على 5 أمتار.. فيديو مرعب للإمساك بأفعى ضخمة (فيديو وصور)
تمكن صيادو أفاعٍ في ولاية فلوريدا الأمريكية من الإمساك بأطول أفعى بورمية تم توثيقها على الإطلاق في الولاية بطول بلغ 19 قدمًا، أي ما يقارب 6 أمتار.
وتم الإمساك بالأفعى الضخمة في محمية "السرو الكبير" الوطنية، على بعد حوالي 45 ميلًا غرب ميامي، وفقًا لمنظمة "Conservancy of Southwest Florida".
وقالت هيئة المحافظة في بيان، إن أنثى الثعبان التي حطمت الرقم القياسي كانت تزن 125 رطلًا وتفوقت على أطول ثعبان بورمي سابقًا، والذي يبلغ قياسه 18 قدمًا و9 بوصات، تم العثور عليه أيضًا في فلوريدا.
وقال "جيك واليري" وهو الشاب الذي وجد الأفعى الضخمة، إنه يعلم أنه يجب قياسها ووزنها من أجل العلم، مضيفًا أنه أحضر الأفعى إلى منظمة Conservancy ليتم قياسها وتوثيقها رسميًا، والتبرع بها".
ووصفت مجموعة البيئة الأفعى البورمية بأنها "مفترس قمة غازي" تجب إزالتها من النظام البيئي لجنوب غرب فلوريدا.
وتم توثيق أثقل ثعبان بورمي تم العثور عليه في فلوريدا في العام 2022 ووزنه 215 رطلًا ، وفق ما ذكر المعهد.
من جهته قال إيان إيسترلينغ، عالم الأحياء في المحافظة، إنه من المهم تسجيل المدة التي يمكن أن تنمو فيها الثعابين البورمية في السجل.
وأضاف: "كان لدينا شعور بأن هذه الثعابين أصبحت بهذا الحجم، والآن لدينا دليل واضح، وقد تكون مادتها الوراثية ذات قيمة في الفهم النهائي للسكان المؤسسين لجنوب فلوريدا".