طولها يزيد على 5 أمتار.. فيديو مرعب للإمساك بأفعى ضخمة (فيديو وصور)

تمكن صيادو أفاعٍ في ولاية فلوريدا الأمريكية من الإمساك بأطول أفعى بورمية تم توثيقها على الإطلاق في الولاية بطول بلغ 19 قدمًا، أي ما يقارب 6 أمتار.

وتم الإمساك بالأفعى الضخمة في محمية "السرو الكبير" الوطنية، على بعد حوالي 45 ميلًا غرب ميامي، وفقًا لمنظمة "Conservancy of Southwest Florida".

وقالت هيئة المحافظة في بيان، إن أنثى الثعبان التي حطمت الرقم القياسي كانت تزن 125 رطلًا وتفوقت على أطول ثعبان بورمي سابقًا، والذي يبلغ قياسه 18 قدمًا و9 بوصات، تم العثور عليه أيضًا في فلوريدا.