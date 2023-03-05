خطط لتغيير الهوية الإسلامية لمسجد قرطبة في إسبانيا

ورغم أنه تحول في العام 1236 ميلادي إلى كاتدرائية، لكن ذلك لم يغير شيئًا من هوية المسجد الإسلامية، سواء في المسجد أو في الأبنية المحيطة به.

وذكرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية، السبت، أن هذا الملمح الإسلامي للمبنى، وللمساحة المحيطة به، بات يعد مشكلة للبعض، "إذ انطلقت حملة طويلة من قبل الكنيسة الكاثوليكية لتقليص التراث الإسلامي للمبنى، والنظر إليه في المقام الأول على أنه معلم مسيحي".

وفي أحدث خطوة في هذه الحملة، وفقًا للصحيفة، سُرب تقرير جديد لأسقف قرطبة، ديميتريو فرنانديز غونزاليس، إلى صحيفة الباييس الإسبانية، يدعو إلى "إعادة تصميم المساحة الكاملة" لمنطقة المسجد لضمان عدم اعتبار قرطبة "مدينة إسلامية".