هل تضعك رفوف السوبرماركت في فخ الإنفاق الزائد؟

قد يبدو التسوق الأسبوعي عادة روتينية، لكن خبراء من مؤسسة "ويتش؟" وأكاديميون يحذرون من أن العديد من المتسوقين يقعون ضحية لحيل تسويقية خفية تدفعهم لإنفاق أكثر مما ينبغي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن واحدة من أكثر هذه الاستراتيجيات خداعًا هي وضع المنتجات الأغلى ثمناً على مستوى العين، حيث يكون من المرجح أن يلاحظها المتسوقون أولاً. ووفقًا لمؤسسة "ويتش؟"، تسيطر العلامات التجارية الكبرى على هذا الموقع المميز في الرفوف، بينما يتم إخفاء البدائل الأرخص في الرفوف السفلية أو العلوية.

وتدخل هذه الطريقة ضمن مبدأ يُعرف باسم "مخطط الرفوف" أو planogram، وهو تخطيط استراتيجي لتنظيم المنتجات بهدف زيادة المبيعات. ويشرح البروفيسور غراهام كيندال من جامعة نوتنغهام أن المبدأ القائل بـ "مستوى العين هو مستوى الشراء" هو ما يحدد مواقع المنتجات على الرفوف. فالمتسوقون أكثر عرضة لشراء المنتجات الموضوعة على مستوى رؤيتهم، فيما يتم إبعاد المنتجات الأرخص إلى أماكن أقل وصولاً.

ولا يتوقف التلاعب هنا. فـموقع المنتج داخل الممر نفسه له تأثير أيضًا. حيث تُظهر الدراسات أن المنتجات الموضوعة في بداية الممرات لا تُباع جيدًا، لأن المتسوقين يحتاجون إلى وقت للتأقلم مع المساحة قبل اتخاذ قرار الشراء. كذلك، تُوضع المنتجات الأساسية مثل الحليب والبيض في مناطق متباعدة وبعيدة داخل المتجر، لإجبار العملاء على المرور أمام المزيد من السلع وبالتالي زيادة فرص الشراء العفوي.

وتشمل الحيل الأخرى اللافتات الملونة الجذابة، والعروض الموسمية، ورفوف نهاية الممر المصممة لجذب الانتباه.

ولتفادي هذه الأساليب، توصي "ويتش؟" بكتابة قائمة تسوق والالتزام بها، كما تشدد على أن إدراك هذه الحيل يمكن أن يساعد المستهلكين على مقاومة الضغوط التسويقية واتخاذ قرارات شرائية أكثر ذكاءً وتوفيرًا.