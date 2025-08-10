في مشهد مرعب ..نجاة طفل يمني بأعجوبة من الموت دهسا ( فيديو)

تداول نشطاء يمنيون على نطاق واسع مقطع فيديو مؤثرًا لطفل نجا بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات سيارة نقل مياه في مدينة تعز، وسط فرحة غامرة لم تخل من انتقادات عنيفة لسلوك قائد السيارة الذي اتسم بالإهمال.

الحادثة وثقها مقطع فيديو نشره والد الطفل، عيسى العرز، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، يظهر فيه ابنه "تركي" وهو يلعب مع إخوته في شارع ضيق بأحد الأزقة، حين مرت سيارتان من نوع "وايت" لنقل المياه.

وأظهر الفيديو دخول الطفل أسفل السيارة الثانية أثناء سيرها، لتعبر المركبة فوقه وهو في منتصفها بين الإطارات، قبل أن يخرج من الجهة الأخرى دون أي إصابة.

وعلق الأب قائلًا" الحمد لله الذي أنقذ ابني تركي من الموت، اللهم لك الحمد والشكر، كم أنت كريم يا رب، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك."

ودعا نشطاء إلى إثارة الوعي بمخاطر لهو الأطفال في الطرقات العامة دون رعاية من الأهل، مع أهمية التزام الحذر من جانب قائدي السيارات والمركبات بمختلف أنواعها.