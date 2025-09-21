إعلام إسرائيلي: إصابة 8 جنود من لواء كفير بجروح جراء حادث انقلاب مركبة عسكرية على مشارف مدينة غزة

ظهور مفاجئ للأمير هاري وميغان في حفل خيري بكاليفورنيا
الأمير هاري وميغان ماركلالمصدر: Getty Images
قام الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بظهور مفاجئ ومشترك خلال مشاركتهما في حفل One805LIVE الخيري، الذي أقيم يوم السبت في منزل الممثل كيفن كوستنر المطل على المحيط في كاليفورنيا.

ويهدف الحفل إلى جمع التبرعات لدعم مستجيبي الطوارئ في مقاطعة سانتا باربرا، من خلال توفير المعدات الأساسية وتمويل برامج الصحة العقلية.

ويُعد هذا ثالث حضور للأمير هاري في هذا الحدث، لكنه الأول برفقة ميغان، التي ظهرت بفستان أزرق داكن بلا أكمام، بينما ارتدى هاري سترة داكنة مع قميص وبنطال متناسقين.

وشهد الحفل عروضاً لعدد من النجوم، بينهم تريشا يروود، وغود شارلوت، وفرقة ذا فراي.

 وخلال الفعالية، ظهرت ميغان لفترة وجيزة على المسرح لتعانق هاري قبل أن تتابعه من جانب المنصة أثناء تقديمه جائزة لرئيس إطفاء مقاطعة سانتا باربرا، مارك هارتويج.

ويُعد هذا الظهور العلني الأول للزوجين منذ لقاء الأمير هاري بوالده الملك تشارلز في اجتماع خاص جرى في لندن مؤخرًا.

