توفي بعد صراع مع السرطان.. من هو الفنان التركي إيمري تورون؟

بصوت رصين عميق وملامح وجه تتسم بالألفة والقدرة على التسلل إلى القلوب بسهولة، حفر الممثل التركي إيمري تورون بصمة قوية لدى مشاهديه الذين شعروا بحالة من الحزن الشديد في الساعات الأخيرة، إثر الإعلان عن وفاته بشكل صادم عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وعاني تورون من ورم في البنكرياس منذ فترة وتماثل للشفاء، إلا أن المرض عاد ليهاجمه بشراسة وينتقل إلى الكبد، ليكتب الفصل الأخير فجر الأربعاء.

ورغم أن الممثل الراحل لم يكن من نجوم الصف الأول أو صاحب اسم رنان في الفن التركي، إلا أنه تألق في العديد من الأعمال الدرامية الاجتماعية والبوليسية، وتنقل كثيرا بين السينما والمسرح والمسلسلات والدبلجة الصوتية.

وتميز بصوت هادىء ومظهر وقور ووسامة لافتة، وهي سمات تجلت بقوة في أشهر أدواره بالنسبة للجمهور العربي وهو مسلسل "حب بلا حدود"، الذي عُرض مدبلجا وحظي بجماهيرية كبيرة.

أخبار ذات علاقة نجل كاظم الساهر يرد على شائعة وفاة والده

ودارت أحداث المسلسل حول قصة حب من طراز فريد بين شاب يعمل بمجال السينما ويبيع الأفلام المقرصنة بالشارع وبين فتاة صعبة المراس، على نحو تبدو معه فرص التقارب بينهما ضعيفة للغاية.

وبالنسبة لجمهور إيمري، يكتسب المسلسل دلالة عاطفية كونه العمل الأخير بالنسبة إليه، كما تعاطف كثيرون مع رغبته في أن يُدفن بمحل ميلاده في ولاية "بالكسير" وهو ما تحقق بالفعل، احتراما لوصيته.