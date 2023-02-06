ما سبب وفاة الفاشنيستا الكويتية غدير البرجس؟

ما سبب وفاة غدير البرجس؟

لم تكشف حتى اللحظة تفاصيل المرض الذي أودى بحياة المصممة الكويتية غدير البرجس، على الرغم من أن عددا من متابعيها تبادلوا فيديو لها كانت قد كشفت خلاله عن معاناتها من البهاق، مؤكدة أنه مرض غير معد وغير مؤلم.

وقالت البرجس في مقابلة لها عبر برنامج "عالسيف"، إنها توجهت لأمريكا لتلقي العلاج لمدة عام تقريبا، ليس من مرض البهاق بل من أمراض أخرى في الجهاز الهضمي والقولون والكبد.

وأشارت غدير وقتها إلى أن عددا من أصدقائها تخلوا عنها خلال رحلة مرضها.