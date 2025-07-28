في واقعة نادرة.. قتيلان في هجوم قرب جسر البرج وسط لندن

قالت الشرطة البريطانية إن رجلين قتلا في واقعة طعن في شركة وسط لندن، يوم الاثنين، قرب جسر البرج، وهو وجهة سياحية رئيسية ومنطقة تندر فيها جرائم العنف.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنها تلقت بلاغات عن وقوع اعتداءات متعددة في المبنى الواقع في طريق ضيق بالقرب من الجسر في حي ساوثوارك في لندن، وفق "رويرتز".

وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 58 عاماً توفي في مكان الواقعة، بينما توفي آخر عمره 27 عاماً في المستشفى.

وجرى فتح تحقيق في جريمة قتل. ويظل ضحية ثالثة، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، في المستشفى بإصابات غير مهددة للحياة.

وأضافت الشرطة أنه جرى اعتقال رجل آخر، وهو أيضاً في الثلاثينيات من العمر، على خلفية الواقعة، وهو في حالة خطرة في المستشفى.

وقالت رئيسة المحققين إيما بوند: "لا يزال تحقيقنا في مراحله الأولى ونعمل جاهدين لفهم الملابسات الكاملة لهذه الواقعة المروعة".

وأضافت "في هذه المرحلة، لا نعتقد أن للواقعة علاقة بالإرهاب ولا يوجد أي خطر آخر على العامة".