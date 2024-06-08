تناثرت أشلاؤه.. كاميرات توثق دهس قطار لمصري بطريقة مروعة (فيديو)

دهس قطار سريع، أمس الجمعة، مواطنا مصريا أثناء محاولته عبور قضبان السكك الحديدية بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

وكشفت كاميرا مراقبة حادث دهس القطار السريع القادم من محافظة الإسكندرية إلى أسوان لمواطن يستقل دراجة نارية، ما أدى لتحوله لأشلاء متناثرة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المواطن القتيل يدعى "ممدوح م ر"، يبلغ من العمر 54 عاما، وجرى نقل جثمانه إلى المشرحة بالمستشفى العام.