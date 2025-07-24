شيلثورن.. قمة سويسرية تجمع بين الرياضة والطبيعة والمغامرات (فيديو)

يقع جبل شيلثورن في جبال الألب البرنية، ويُعد واحدًا من الجواهر السويسرية التي تقدم إطلالات بانورامية خلابة على قمم شهيرة مثل إيغر، ويونغفراو، ومونش. ويمكن الوصول إليه بسهولة عبر التلفريك أو من خلال مسارات المشي الجبلية، مما يجعله وجهة مثالية لعشّاق الطبيعة والمغامرات.

وبفضل البنية التحتية الممتازة واتصاله بشبكة المواصلات العامة السويسرية، يمكن الوصول إلى شيلثورن بسهولة من إنترلاكن عبر القطار والحافلة والتلفريك، مرورًا بقرى ساحرة مثل غيميلفالد ومورين، مع مناظر جوية رائعة للوديان والقمم الجبلية.

والمشي وركض المسارات من الأنشطة الرائجة في المنطقة، وتتوفر مسارات تناسب جميع المستويات. من التنزهات السهلة مثل "مسار الزهور" و"مسار بلومنثال البانورامي" إلى المسارات المتوسطة مثل "مسار الوجه الشمالي" أو صعود القمة من محطة بيرغ، حيث يُكافأ المتنزهون بإطلالات جبلية مذهلة.

أما المغامرون الحقيقيون فيمكنهم خوض تجربة الرحلة الطويلة من غيميلفالد إلى شتيخلبرغ مرورًا ببحيرة أوبرهورنسي، وهي بحيرة فيروزية محاطة بالقمم الجبلية.

ولعشاق الإثارة، تقدم "فيا فيراتا" بين مورين وغيميلفالد مغامرة عمودية على امتداد 2.2 كيلومتر، تتضمن جسورًا معلقة وسلالم وممرات حديدية مثبتة في الصخور، مع تجهيزات أمان كاملة بالحبال والخوذات والمشابك، ويمكن خوضها مع مرشد أو بشكل مستقل حسب الخبرة.

يمكن للزوار أيضًا استكشاف شلالات تروميلباخ، وهي شبكة من الشلالات الجليدية القوية داخل الجبال، تُزار عبر أنفاق وسلالم ومصعد، وتكون في أوجها خلال الصيف بعد ذوبان الثلوج.

وعند القمة، يمكن للزوار الاستمتاع بالاستراحة في مطعم "بيز غلوريا" الدوّار، الذي اشتهر بظهوره في أحد أفلام جيمس بوند، ويُقدّم وجبات مستوحاة من الفيلم مع إطلالات 360 درجة. أسفله، يعرض معرض "عالم بوند" مشاهد من الفيلم وتجارب تفاعلية مثل جهاز محاكاة الطائرة وزلاجة بوب. أما "سينما بوند" فتقدّم لقطات مذهلة للطبيعة المحيطة، بينما يُخلد "ممشى الشهرة" خارج المطعم أسماء الممثلين وطاقم العمل.

وسواء كنت تبحث عن مغامرة، استرخاء، أو تجربة سينمائية وسط الطبيعة، فإن شيلثورن يعدّ وجهة مثالية لعشّاق الجبال والطبيعة على مدار العام.