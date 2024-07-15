يتعاون المخرج المغربي طارق الإدريسي والسينارست محمد بوزوكو في مسلسل جديد يحمل اسم "بويذونان" ومن المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ويسلط العمل الجديد الضوء على الثقافة الأمازيغية ومكونات خصوصيتها وتفردها من طعام وأزياء وتقاليد في قالب درامي جذاب يتسم بالتشويق وسرعة الإيقاع.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة وهو من انتاج شركة "عليان" للمخرج نبيل عيوش وينطق بالأمازيغية الريفية ومن المنتظر أن يحمل إضافة قوية لخارطة البث في القناة الثامنة "تمازغيت" بالتلفزيون المغربي.

ويتطرق العمل إلى جملة من القضايا غير المسبوق تناولها في الدراما الأمازيغية مثل التعدي على أملاك الغير والهجرة غير الشرعية والمخدرات والاحتيال في مجال العقارات.

ويضم طاقم الممثلين بالعمل: ميمون زينون، وشيماء بوطاهري، ورشيد امعطوك، ومحمد مكنوزي، ورفيق برجال، ومحمد سلطانة، وعمر الحموتي.

ويذكر أن الدراما الأمازيغية باتت تحقق نسب مشاهدة عالية في المغرب، ويعدها النقاد لاعبًا جديدًا ومنافسًا قويًّا يثري المشهد المغربي لا سيما في موسم دراما رمضان.