هاريسون فورد يكشف سر استمراره في التمثيل

في حديث جديد، كشف نجم هوليوود هاريسون فورد، البالغ من العمر 83 عامًا، عن السبب الحقيقي وراء عدم رغبته في الاعتزال، مشيرًا إلى أن مهنة التمثيل تحتاج دائمًا إلى كبار السن لأداء أدوارهم.

وقال فورد، المعروف بدوره في سلسلة أفلام "حرب النجوم" و"إنديانا جونز": "التمثيل مهنة تجذبني لأنها تتيح وجود كبار السن لأداء أدوارهم". يأتي هذا التصريح بعد أشهر من انسحابه من حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب وعكة صحية.

أخبار ذات علاقة لماذا انسحب هاريسون فورد من تقديم الأوسكار 2025؟

وفي إنجاز جديد لمسيرته الفنية، نال فورد ترشيحه الأول لجائزة إيمي عن دوره في مسلسل Shrinking على منصة AppleTV+، حيث يلعب دور الدكتور بول رودس، معالج نفسي مصاب بمرض باركنسون.

وأضاف فورد في مقابلة مع مجلة "فارايتي": "لا أرى الإبداع تنافسيًا. إذا أعجبك عمل ما، فهذا جيد، وإن لم يعجبك، يمكنك البحث عن عمل آخر. أنا ممتن لفرصتي، لكني أمارس التمثيل لأنني أحب سرد القصص والتظاهر بأنني شخص آخر".

وأشار إلى أهمية استشارة زميله مايكل جيه فوكس، الذي يعاني أيضًا من مرض باركنسون، لتقديم أداء دقيق لشخصيته في المسلسل.

وقال: "شجاعة مايكل وثباته ولطفه مصدر إلهام لي، وأردت التعامل مع مرض باركنسون باحترام وجدية، لأنه ليس موضوعًا للسخرية".

كما تحدث فورد عن الحوادث التي مر بها، ومنها تحطم طائرته في ملعب غولف عام 2015، مؤكدًا أن هذه التجارب أثرت على أدائه لكنها لم تؤثر على حياته اليومية بعد تعافيه.

أخبار ذات علاقة "من عملوا معه يحذروننا".. الممثل هاريسون فورد ينتقد ترامب ويؤيد هاريس

وعن الأوضاع السياسية في أمريكا، قال فورد إن البلاد تمر بفترة انقسام حاد نتيجة التوترات السياسية، مشيرًا إلى أن "البندول يتأرجح بين اليمين واليسار، والوسط هو المكان الذي يجب أن ننتمي إليه".

وأضاف أن الانقسامات السياسية تؤدي إلى تآكل الوسط وهشاشته، مؤكدًا أن الاقتصاد ما زال يعكس الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء.