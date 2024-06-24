"مذبحة مروعة".. مصري ينهي حياة عائلته بطريقة بشعة

أنهى شاب مصري حياة ثلاثة أفراد من عائلته بطريقة بشعة، حيث ذبحهم وقطع جثامينهم إلى أشلاء وأنهى جريمته بإشعال النار في الجثث.

وشهدت المذبحة المروعة "عزبة رستم الصغرى" بمحافظة الغربية، والضحايا هم والدة القاتل وشقيقته وشقيقه.

وتبين أن القاتل يبلغ من العمر 29 عاما ويدعى "محمد "ويعمل محاميا، ويؤكد شهود عيان بالقرية أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وبدأت الواقعة بإبلاغ جيران الضحايا السلطات المختصة بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل وتغيب أصحابه بشكل مثير للريبة.

وداهمت قوات الأمن المنزل لتكتشف وجود ثلاث جثث لسيدتين وشاب، الأولى لوالدة المتهم، وهي في الستين من العمر والثانية لشقيقته وهي في الثلاثين أما شقيق المتهم فهو في العشرين.

وتم نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام بالمركز لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم، وتولت النيابة التحقيق في الحادثة.