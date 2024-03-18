أمريكا .. أمر تنفيذي يهدف إلى توسيع الأبحاث حول صحة المرأة
يوقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت لاحق اليوم الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى توسيع نطاق الأبحاث وتحسين المبادرات الحكومية المتعلقة بصحة المرأة، وهي خطوة ستتزامن مع حفل استقبال البيت الأبيض بمناسبة يوم المرأة.
ووفق ما نقل موقع "ذا هيل" الأمريكي عن البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي للرئيس "سيضمن دمج صحة المرأة وإعطائها الأولوية في محفظة الأبحاث والميزانية الفيدرالية".
وأضاف البيت الأبيض أن "بايدن سيعلن عن أكثر من 20 إجراءً من الوكالات الفيدرالية تحدد الطرق التي ستعطي الأولوية للأبحاث المتعلقة بصحة المرأة".
ويوجه الأمر التنفيذي الوكالات ذات الصلة إلى تعزيز معايير البحث والبيانات المتعلقة بصحة المرأة؛ بهدف الاستفادة بشكل أفضل من التمويل الفيدرالي. كما يوجه الوكالات إلى إعطاء الأولوية لتمويل أبحاث صحة المرأة وتشجيع الابتكار.
وسيوجه أمر بايدن كذلك مكتب الإدارة والميزانية ومجلس السياسات الجنسانية لتقييم الثغرات في التمويل الفيدرالي لصحة المرأة وتحديد التغييرات المحتملة، وفق الموقع.
وأشار إلى أن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن سيعلنان عن أكثر من 20 التزامًا وإجراءً من خلال وزارة الدفاع الأمريكية، ووزارة الصحة، والخدمات الإنسانية، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، والمؤسسة الوطنية للعلوم.
وسيكون من بين هذه الإجراءات، إطلاق جهد من شأنه توجيه استثمارات بقيمة مئتي مليون دولار في السنة المالية 2025 لتمويل أبحاث جديدة في مجال صحة المرأة.
وسبق لبايدن أن دعا الكونغرس إلى إنشاء صندوق لأبحاث صحة المرأة في المعاهد الوطنية للصحة.
ويأتي توقيع الأمر التنفيذي، بعد أن أعلنت السيدة الأولى في فبراير/شباط الماضي عن تمويل فيدرالي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للبحث والتطوير في مجال صحة المرأة من خلال وكالة مشاريع البحوث المتقدمة للصحة.