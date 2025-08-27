بعد "المحتوى المنافي للآداب".. البلوغر بسنت محمد تواجه تهمة جديدة

بعد إلقاء القبض عليها بتهمة "تقديم محتوى منافٍ للآداب العامة ويصطدم بالقيم الأسرية والمجتمعية"، باتت البلوغر المصرية بسنت محمد قريبة من توجيه اتهام رسمي جديد لها يتعلق بالتورط في تعاطي المخدرات وترويجها.

وفيما كان التحفظ على 250 مقطع فيديو تتضمن "الرقص الفاضح والعبارات الخادشة للحياء والحركات الخارجة" قرينة التهمة الأولى، فإن العثور على كميات من مخدري الحشيش والأفيون بحوزة المتهمة لحظة القبض عليها بمدينة الإسكندرية هو قرينة التهمة الثانية التي باتت وشيكة، بحسب خبراء قانونيين.

ومن ناحيتها، أمرت سلطات التحقيق المختصة بعرض بسنت على الطب الشرعي لإثبات تعاطيها المواد المخدرة من عدمه، وعدم الاكتفاء بما جاء على لسانها في محضر استجوابها من اعتراف بالتعاطي.

كما اعترفت المتهمة كذلك بأن "الرغبة في زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية" هي السبب وراء نشرها المكثف لمقاطع رقص "فاضحة"، سواء أكانت مسجلة أم في بث حي.

وسبق أن ألقت أجهزة الأمن عام 2020 القبض على بسنت محمد عقب نشرها فيديوهات خادشة للحياء، ومنافية للآداب العامة، بعد أن تصدر اسمها مؤشرات البحث على محرك "غوغل".

والبلوغر بسنت محمد من مواليد محافظة مطروح، تبلغ من العمر 24 عامًا، ويتابعها ما يقرب من مليونين ونصف المليون شخص على "إنستغرام" فقط.